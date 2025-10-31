गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड से प्रबंधन का गुर सीखेगी उत्तराखंड पुलिस, रवाना हुआ पांच सदस्यीय दल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए उत्तराखंड पुलिस का दल भी गुजरात पहुंच गया है। यह दल एकता परेड में पुलिस व्यवस्था व प्रबंधन की बारीकियों का अध्ययन करेगा। प्रदेश में समय-समय पर बड़े आयोजन होते रहते हैं। इसमें सुरक्षा और प्रबंधन में पुलिस की अहम भूमिका होती है।

अब उत्तराखंड पुलिस ने इस तरह के आयोजन में व्यवस्था बनाने के लिए अन्य राज्यों में पुलिस की गतिविधियों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश में पांच सदस्यीय दल गुजरात भेजा गया है।

इस दल में पुलिस उपाधीक्षक अभिनय चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक नताशा सिंह, निरीक्षक प्रमोद कुमार उनियाल, उपनिरीक्षक बरखा कन्याल तथा उपनिरीक्षक दीपिका बिष्ट शामिल हैं।

यह दल एकता परेड के दौरान पुलिस व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, वीवीआइपी सुरक्षा बंदोबस्त तथा यातायात प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों और कार्यप्रणालियों का विस्तृत अध्ययन और अवलोकन करेगा। इसके बाद यह दल पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि राष्ट्रीय आयोजनों से पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की बारीकियों को सीखने का अवसर मिलता है और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल और कार्यकुशलता भी बढ़ती है। इस अध्ययन दौरे से मिले अनुभवों को उत्तराखंड में होने वाले आयोजनों में सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में अपनाया जाएगा।