    25 सालों में 21 हजार KM से अधिक सड़कें बनीं, PM ग्राम सड़क योजना ने बदली उत्तराखंड के गांवों की तस्वीर

    By Kedar Dutt Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:18 AM (IST)

    उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को सड़कों से जोड़ने में महत्वपूर्ण है। 25 वर्षों में 11,134 करोड़ रुपये खर्च कर 21,316 किमी सड़कें बनीं और 1864 गांव जुड़े। अब चौथे चरण में 1490 और गांवों को जोड़ने की योजना है, पर 2203 गांव अभी भी चुनौती हैं। सरकार केंद्र से मानकों में छूट का आग्रह कर रही है ताकि इन गांवों तक भी सड़क पहुंच सके।

    केदार दत्त, देहरादून। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड के गांवों तक सड़क पहुंचाने में केंद्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 25 साल में गांवों तक सड़क पहुंचाने को खर्च हुई 11,134 करोड़ की धनराशि इसका उदाहरण है।

    इससे 21,316 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और 1864 गांव सड़क सुविधा से जुड़े हैं। अब पीएमजीएसवाई के चतुर्थ चरण में 250 से अधिक जनसंख्या वाले 1490 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। बावजूद इसके 2203 गांवों तक सड़क पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। सरकार ने इसके लिए केंद्र में दस्तक देकर मानकों में छूट देने का आग्रह किया है।

    नौ नवंबर, 2000 में राज्य गठन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य सेक्टर के अलावा पीएमजीएसवाई की ओर भी रुख किया गया। दिसंबर, 2000 में पीएमजीएसवाइ के तहत सड़क निर्माण के लिए 1864 गांव चयनित किए गए।

    पीएमजीएसवाई में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को ही सड़क से जोड़ा जा सकता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर इन गांवों का चयन किया गया। पीएमजीएसवाई खंड से मिली जानकारी के अनुसार इन गांवों के लिए 21,316 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में अब तक 11,134 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

    अब जबकि पीएमजीएसवाई का चतुर्थ चरण प्रारंभ हो चुका है तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1490 गांवों का चयन किया गया है। ये सभी 250 से अधिक जनसंख्या वाले हैं। यद्यपि, इसमें कुछ गांवों तक सड़क पहुंचाने को क्लस्टर भी बनाए गए हैं। जल्द ही इन सड़कों पर काम शुरू होगा।

    इन गांवों के लिए चुनौती बरकरार

    राज्य में वर्तमान में 150 से 249 तक की जनसंख्या वाले 407 गांव हैं। इसके अलावा 1796 गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी 150 से कम है। ये पीएमजीएसवाई के जनसंख्या के तय मानकों की कसौटी में नहीं आ रहे हैं। राज्य की विषम परिस्थितियों को देखते हुए योजना में छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार में दस्तक दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस दिशा में केंद्र जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगा।

    पीएमजीएसवाई में निर्मित सड़कें

     
    जिला सड़क (किमी) धनराशि जुड़े गांवों का विवरण
    अल्मोड़ा 3013 1249 272
    चमोली 2550 1592 214
    पौड़ी 2532 1264 205
    टिहरी 2367 1194 264
    पिथौरागढ़ 2319 1426 167
    बागेश्वर 1567 823 129
    उत्तरकाशी 1438 766 123
    रुद्रप्रयाग 1361 768 136
    देहरादून 1308 611 96
    नैनीताल 1246 554 112
    चंपावत 1234 578 99
    हरिद्वार 309 92 19
    यूएस नगर 111 37 28

    (नोट: सड़क किलोमीटर, धनराशि करोड़ रुपये और गांव संख्या में)