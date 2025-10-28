DA Hike: उत्तराखंड में पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, धामी सरकार ने इतने प्रतिशत की वृद्धि की

उत्तराखंड सरकार ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। अब उन्हें 55% के स्थान पर 58% महंगाई राहत मिलेगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस निर्णय से लगभग 40 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा, और यह राहत 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।