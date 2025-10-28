Language
    DA Hike: उत्तराखंड में पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, धामी सरकार ने इतने प्रतिशत की वृद्धि की

    By Ravindra Kumar Barthwal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:58 AM (IST)

    उत्तराखंड सरकार ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। अब उन्हें 55% के स्थान पर 58% महंगाई राहत मिलेगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस निर्णय से लगभग 40 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा, और यह राहत 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के बाद सातवां वेतनमान के अंतर्गत पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए भी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी। उन्हें अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई राहत दी जाएगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया।

    शासन ने विगत 11 अक्टूबर को सातवां वेतनमान ले रहे राजकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। अब पेंशनर को भी राहत दी गई है। इससे लगभग 40 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्हें एक जुलाई, 2025 से महंगाई राहत दी गई है।