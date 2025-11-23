उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव संपन्न, ग्राम प्रधान के 11 पद खाली, नीता देवी बनीं रुद्रप्रयाग जिला पंचायत सदस्य
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के मतगणना परिणाम शनिवार को घोषित किए गए। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के एक रिक्त पद पर नीता देवी निर्वाचित हुईं, जबकि ग्राम प्रधान के 11 पद रिक्त रहे। साथ ही, उपचुनाव को लेकर लागू आचार संहिता समाप्त हो गई।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में मतगणना परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए गए। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत सदस्य के एक रिक्त पद पर नीता देवी निर्वाचित घोषित की गई। ग्राम प्रधान के 11 पद रिक्त रह गए हैं। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर लागू आचार संहिता भी समाप्त हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान के चार पदों पर मतगणना के बाद अल्मोड़ा जिले में तीन और चमोली जिले में एक पद पर प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए। उप चुनाव में 14 प्रधान निर्वाचित हुए हैं। विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य के 342 पद पर निर्वाचन हुआ है।
358 पदों पर हुई शत प्रतिशत सदस्य निर्वाचित
अब जिला पंचायत के समस्त 358 पदों पर शत प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के कुल 2974 पद में से एक पद को छोड़ कर सभी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 11 पद रिक्त रह गए हैं।
