उत्तराखंड के पांच जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट, ट्रेकिंग पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए शासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने पांच जिलों नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में आरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। वहीं अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए।

पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सामान्य होने तक ट्रेकिंग गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। भारी वर्षा और खराब मौसम के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही पर भी नियंत्रण रखने को कहा गया है।

मौसम विज्ञान विभाग की शुक्रवार को जारी चेतावनी के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कें बाधित होने पर संबंधित विभाग तत्काल मार्ग खोलने की कार्रवाई करें।

जरूरत पड़ने पर संवेदनशील मार्गों पर यातायात नियंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन की आइआरएस प्रणाली के तहत नामित अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखने को कहा है।

पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन और अन्य बचाव दलों को आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व, ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को भी अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है।

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