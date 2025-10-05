Language
    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

    By Ashok Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई-2025 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि तक पंजीकरण अनिवार्य है। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    उत्तराखंड मुक्त विवि ने आवेदन की तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ाई।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई-2025 के तहत प्रवेश प्रकिया की तिथि को विस्तारित किया गया है। छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या और सुविधा को देखते हुए विवि प्रशासन ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 अक्टूबर कर दी है।

    साथ ही स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि तक स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा कोर्स एवं सर्टिफिकेट कोर्स के तहत सभी कक्षाओं एवं सेमेस्टर में आवश्यक दस्तावेज सहित पंजीकरण होना जरूरी है।

    अंतिम तिथि के बाद ग्रीष्मकालीन सत्र में प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश से संबंधित कोई भी जानकारी विवि की वेबसाइट www.uou.ac.in पर प्राप्त की जा सकती है। (ब्यूरो)