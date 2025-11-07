Uttarakhand News: राजकीय नर्सिंग कालेजों को मिली सात नई फैकल्टी, शिक्षा और प्रशिक्षण होगा सुदृढ़

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय नर्सिंग कालेजों में फैकल्टी की कमी अब दूर होने जा रही है। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित सात फैकल्टी सदस्यों को प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग कालेजों में प्रथम तैनाती दे दी गई है। इनमें एक प्रोफेसर और छह एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं।

प्रोफेसर (नर्सिंग) पद पर चयनित चक्रपाणी चतुर्वेदी को राजकीय नर्सिंग कालेज चंपावत में तैनात किया गया है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर (नर्सिंग) के पद पर रोजलिन लिली जैन को टिहरी, दीपिका शर्मा को चंपावत, श्वेता को बाजपुर, आशुतोष कुंवर को पिथौरागढ़, मीना को पौड़ी और ज्योति गोदियाल को कोठगी, रुद्रप्रयाग में नियुक्त किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री डा.धन सिंह रावत ने बताया कि इन नियुक्तियों से नर्सिंग कालेजों में शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां सुदृढ़ होंगी, जिससे छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सकेगा। कहा कि सरकार नर्सिंग कालेजों में संकाय के सभी पद शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 26 नर्सिंग ट्यूटरों को भी प्रथम तैनाती दी जा चुकी है।

