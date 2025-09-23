CM पुष्कर सिंह धामी से मिले विधायक विक्रम सिंह नेगी, आपदा के नियमों में संशोधन की मांग की

राज्य ब्यूरो, देहरादून। विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी ने कांग्रेस नेता महेश जोशी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन के नियमों और मानकों में आवश्यक संशोधन की मांग उठाई।

कांग्रेस विधायक नेगी ने कहा कि वर्तमान मानक आपदा प्रभावितों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, लिहाज़ा इनके पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को त्वरित और पर्याप्त राहत मिल सके।

इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से लंबगांव निवासी केशव थलवाल प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग भी रखी।

नेगी ने कहा कि यह मामला गंभीर है और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार संवेदनशील रुख अपनाते हुए आपदा नियमों में संशोधन करेगी और न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी।