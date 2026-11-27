रविंद्र बड़थ्वाल, जागरण, देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित परिसीमन की नई व्यवस्था लागू हुई तो उत्तराखंड में लोकसभा की तीन सीट बढ़ सकती हैं। इस स्थिति में राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या पांच से बढ़कर आठ हो जाएगी।

वर्तमान में पांच में से तीन सीटें पर्वतीय क्षेत्र और दो सीट मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र को और दो सीट तो मैदानी क्षेत्र की झोली में एक और सीट गिरना लगभग तय है। दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा की सीटों में सभी राज्यों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस संबंध में नया परिसीमन विधेयक 30 नवंबर से प्रारंभ हो रहे संसद के विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

केंद्र की ओर से परिसीमन की प्रस्तावित नई व्यवस्था के अनुसार लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी। राज्य में वर्तमान में लोकसभा की पांच सीटों में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार एवं नैनीताल-ऊधमसिंहनगर हैं।