उत्तराखंड में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को मिली रफ्तार! सीएम धामी के अनुरोध पर नितिन गडकरी ने दी प्रोग्रेस रिपोर्ट
मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने उत्तराखंड में सड़क विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, बाईपास निर्माण और रेल लाइन टनल परियोजनाओं को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य शामिल है, जिससे कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
HighLights
सीएम धामी के अनुरोध पर गडकरी ने सड़क विकास प्रगति की जानकारी दी।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण कार्य जारी।
कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं 2027-28 तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित।
डिजिटल टीम, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सितंबर 2026 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखकर उत्तराखण्ड में प्रस्तावित टनकपुर-बागेश्वर, बागेश्वर-कर्णप्रयाग एवं ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजनाओं के अंतर्गत स्केप टनलों को दो लेन मोटर वाहन यातायात के अनुकूल बनाए जाने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री के अनुरोध के क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं चौड़ीकरण की प्रगति से अवगत कराया है।
केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के अंतर्गत टनकपुर से जौलजीबी तक 183 किमी. मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। चम्पावत बाईपास (10 किमी.) का कार्य प्रगति पर है तथा शेष लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास के कार्यों को वर्ष 2027-28 में स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-109K के अंतर्गत जौलजीबी से बागेश्वर (190किमी) के अंतर्गत जौलजीबी से बंगापानी (29 किमी.) का कार्य स्वीकृत है तथा शेष बंगापानी से बागेश्वर (160 किमी.) में चौड़ीकरण हेतु डीपीआर पूर्ण कर वर्ष 2027-28 में स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण
उन्होंने बताया कि बागेश्वर से कर्णप्रयाग (108 किमी.) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु डीपीआर पूर्ण कर वर्ष 2027-28 में स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के अंतर्गत ऋषिकेश से उत्तरकाशी (143 किमी.) तक दो लेन का चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तरकाशी से गंगोत्री (100 किमी.) मार्ग में 14 किमी. का कार्य स्वीकृत है, जबकि शेष 86 किमी. के कार्य को वर्ष 2027-28 में स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र सरकार का आभार किया व्यक्त
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने इस दिशा में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी लाभ होगा।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।