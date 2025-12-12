इजराइल से उत्तराखंड को मिला जल प्रबंधन का नया रास्ता, 90% सीवेज के पानी का ऐसे करता है इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड शहरी विकास विभाग की एक टीम हाल ही में इजराइल गई, जहां दुनिया के सबसे उन्नत वाटर इको सिस्टम को धरातल पर समझा गया। इजराइल दुनिया का वह देश है, जो अपनी 90 प्रतिशत से ज्यादा सीवेज जल को रीसाइकल कर प्रयोग करता है। कृषि की लगभग 70 प्रतिशत सिंचाई इसी पानी से होती है।

वर्षा कम होने के बाद भी इजराइल जल प्रबंधन, वाटर रीयूज और नदी पुनर्जीवन में वैश्विक माडल बन चुका है। अध्ययन यात्रा के दौरान शहरी विकास निदेशालय के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार व अधिशासी अभियंता रचना पायल ने शोरक वाटर रीयूज माडल, किशोन नदी पुनर्जीवन प्रणाली व कचरे के पहाड़ को हरित पार्क में बदलने वाले शेरोन माडल को मौके पर जाकर देखा। संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि इजराइल की तकनीक व नवाचारों का प्रयोग आने वाले समय में उत्तराखंड के शहरी विकास और जल प्रबंधन सुधारों में किया जाएगा।

शोरक मॉडल- सीवेज से सिंचाई



इज़राइल में रीयूज वाटर के शोरक माडल में शहरों के सीवेज को खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध कर नेशनल वाटर कैरियर नेटवर्क में भेजा जाता है, जो देशभर के खेतों तक पानी पहुंचाता है। खेतों में स्मार्ट ड्रिप लाइनों, सेंसर और आटो वाल्व लगे हैं, जो पौधों की जरूरत के अनुसार पानी छोड़ते हैं। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाती और सीवेज समस्या नहीं, बल्कि संसाधन बन जाता है।



शेरोन पार्क- कचरे का पहाड़ बना हरियाली का मैदान