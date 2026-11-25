राज्य ब्यूरो, देहरादून। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की खूबसूरती जितनी आकर्षक है, यहां की भूगर्भीय चुनौतियां उतनी ही गंभीर हैं। पहाड़ों का दरकना, चट्टानों का खिसकना और मलबे का सड़कों पर आना बड़ी चुनौती बन चुका है।

भूस्खलन की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है और यहां ऐसे 84 स्थल चिह्नित किए गए हैं, जो सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं। इनमें चमाेली व रुद्रप्रयाग जिलों के सर्वाधिक 17-17 स्थल हैं।

इन स्थानों पर भूस्खलन की आशंका न केवल यातायात, बल्कि आसपास की आबादी और सार्वजनिक संपत्तियों के लिए भी खतरा पैदा करती है। यद्यपि, सरकार की ओर से इन क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति का आकलन, संभावित सक्रियता की जांच के साथ ही वैज्ञानिक ढंग से उपचार को कदम उठाए जा रहे हैं।

कई जगह भूस्खलन का जोखिम प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां भूस्खलन की समस्या को और जटिल बनाती हैं। युवा हिमालयी पर्वत श्रृंखला होने के कारण यहां की चट्टानें कई स्थानों पर कमजोर और भूगर्भीय हलचलों के प्रति संवेदनशील हैं। साथ ही अनियंत्रित ढलान कटान, सड़क चौड़ीकरण, निर्माण गतिविधियां और प्राकृतिक जल निकासी में बदलाव से भी कई जगह भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाता है।

वर्षाकाल के दौरान वर्षा से पहाड़ों के भीतर पानी का दबाव बढ़ता है और कमजोर ढलानें दरकने लगती हैं। इसका असर केवल पहाड़ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांवों की संपर्क व्यवस्था बाधित होती है। पेयजल, बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने के साथ ही पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है।

चारधाम यात्रा मार्गाें को ही लें तो इनमें 166 भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनके उपचार के साथ ही दोबारा से सर्वेक्षण भी चल रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों को देखें तो 12 जिलों में 84 ऐसे सक्रिय स्थल हैं, जिनमें लगातार ही भूस्खलन होता आया है।आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है।