जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, समय रहते चेतावनी और जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करने के लिए फरीदाबाद में दुनिया के 75 देशों के विशेषज्ञ जुटे हैं।

अमृता विश्व विद्यापीठम की मेजबानी में सातवें विश्व भूस्खलन मंच का आयोजन हो रहा है। यहां 700 से अधिक शोधपत्र और सार प्राप्त हुए हैं। भूस्खलन से बचाव के लिए प्रस्तावित फरीदाबाद घोषणा-पत्र भी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

75 देशों के विशेषज्ञ मिलकर बनाएंगे रणनीति

फरीदाबाद में सोमवार को सातवें विश्व भूस्खलन मंच का शुभारंभ हुआ। भारत और दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय मंच में दुनिया के 75 देशों के विशेषज्ञ भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं।

अमृता विश्व विद्यापीठम के परिसर में आयोजित इस मंच को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। आयोजन में 700 से अधिक शोधपत्र और सार प्राप्त हुए हैं। यहां भूस्खलन की पूर्व चेतावनी, आधुनिक तकनीक, जोखिम आकलन और सुरक्षित निर्माण जैसे विषयों पर मंथन किया जा रहा है।

भूस्खलन से बचाव के लिए प्रस्तावित फरीदाबाद घोषणा-पत्र भी उद्घाटन दिवस पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस मंच का उद्देश्य भूस्खलन के जोखिम को कम करने और सुरक्षित एवं आपदा-सहनीय समुदाय तैयार करने के लिए वैश्विक स्तर पर रणनीति विकसित करना है।

आपदा के बाद नहीं, पहले तैयारी पर जोर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत भूस्खलन के जोखिम से निपटने के लिए लगातार अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। अब आपदा आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय रोकथाम, पूर्वानुमान और पहले से तैयारी करने पर निवेश किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमालय और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी घाट तक देश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। ऐसे में लगातार शोध और विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय जरूरी है। भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और पूर्वानुमान का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बेहतर डेटाबेस तैयार करने के साथ भू-स्थानिक तकनीक, उपग्रहों, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से जोखिम का आकलन अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।