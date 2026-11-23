हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। ऑनलाइन सीमेंट खरीदने के लिए गूगल पर विक्रेता का नंबर तलाशना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने सीमेंट सप्लाई करने का झांसा देकर उससे 93 हजार रुपये ठग लिए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, साइबर थाना एनआईटी की टीम ने इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित दिल्ली में एक अन्य साइबर ठगी के मामले में जेल में बंद थे।

पीड़ित ने 93 हजार रुपये किए ट्रांसफर..

पुलिस उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद लेकर आई थी। पाली निवासी पीड़ित को 300 कट्टे सीमेंट की जरूरत थी। 23 अगस्त को उसके पड़ोसी ने गूगल पर सीमेंट विक्रेता का मोबाइल नंबर तलाशकर उसे दिया।

पीड़ित ने उस नंबर पर संपर्क किया तो आरोपितों ने सीमेंट सप्लाई का भरोसा देकर ऑनलाइन भुगतान के लिए स्कैनर भेज दिया। पीड़ित ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 93 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद न सीमेंट पहुंचा और न ही आरोपितों ने फोन उठाया।