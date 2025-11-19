दिल्ली में भी सुनाई देगी उत्तराखंड के लखपति दीदी मॉडल की गूंज, ग्राम्य विकास मंत्री ने की समीक्षा बैठक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण की दिशा में उत्तराखंड के लखपति दीदी माॅडल की गूंज अब अगले माह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में भी सुनाई देगी। बताया गया कि राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को इस सम्मेलन के दृष्टिगत लखपति दीदी-3.0 के तहत ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने को वेल्यू चेन विकास थीमेटिक मील का समन्वयक नियुक्त किया गया है।

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में इस सम्मेलन को लेकर राज्य की तैयारी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा की।



ग्राम्य विकास मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि अगले माह के प्रथम सप्ताह में आइसीएआर पूसा नई दिल्ली में होने वाले मुख्य सचिवों के सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर राज्य केंद्रित सत्र होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों की उत्कृष्ट पहल को एक-दूसरे से साझा करना और ग्रामीण विकास की दिशा में सामूहिक रणनीति बनाना है।

उत्तराखंड को इस सम्मेलन में विशेष दायित्व दिया गया है। इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास माडल, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका वृद्धि में हुई प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा।



ग्राम्य विकास मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सम्मेलन में उत्तराखंड की भागीदारी प्रभावी, नवाचारपूर्ण और परिणाममुखी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं की आजीविका में वृद्धि से संबंधित कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए राज्य की उपलब्धियों को इस मंच पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।