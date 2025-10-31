Language
    Ekta Parade: ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी‘ के सामने हुई एकता परेड, गुजरात में बिखरी उत्तराखंडी छटा

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    गुजरात के केवडिया में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के सामने एकता परेड का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड की झांकी ने देवभूमि की संस्कृति और विकास को दर्शाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की झांकी की सराहना की। 'अष्ट तत्त्व और एकत्व' थीम पर आधारित झांकी में धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया गया।

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। गुजरात के केवडिया में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी‘ के सम्मुख आयोजित एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी के माध्यम से देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के विभिन्न रूप-रंगों की छटा बिखरी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भव्य एकता परेड का निरीक्षण करते हुए उत्तराखंड की झांकी और लोक कलाकारों के प्रदर्शन की ताली बजाकर सराहना भी की।

    सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी‘ के सम्मुख प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोह में एकता परेड में देश के चुनिंदा आठ राज्यों के साथ उत्तराखंड को झांकी प्रदर्शन का गौरव मिला था। ‘अष्ट तत्त्व और एकत्व‘ की थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी के माध्यम से एकता परेड में राज्य के धार्मिक स्थलों, नैसर्गिक सौंदर्य तथा सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ही विकास विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया।

    सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में उत्तराखंड की झांकी के साथ राज्य के लोक कलाकारों के दल ने लोकगीत की धुनों के साथ पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। राज्य की झांकी के नोडल अधिकारी एवं सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक श्री के.एस. चौहान ने बताया कि एकता परेड में राज्य के इस प्रदर्शन को दर्शकों की व्यापक सराहना मिली है।