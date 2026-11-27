राज्य ब्यूरो, देहरादून। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को धार देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर विकास को चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखने के संकेत दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन के आधार पर भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कामकाज और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी।

सरकार बदलने का मिथक तोड़ा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद सरकार बदलने का मिथक तोड़ते हुए जनता ने भाजपा को लगातार दूसरी बार सेवा का अवसर दिया। विधानसभा उपचुनाव, पंचायत, लोकसभा और नगर निगम चुनावों में भी पार्टी को जनता का समर्थन मिला है। कहा कि नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है।

युवाओं को निशुल्क कोचिंग देने की पहल की गई है। जर्मनी और जापान में रोजगार के लिए भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार मिला है। प्रदेश में करीब दो हजार स्टार्टअप संचालित हैं। नए उद्यमियों के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड बनाया गया है।

महिला सशक्तीकरण को सरकार के विकास एजेंडे का अहम हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 5.19 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। समूहों को पांच लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत और सहकारी संस्थाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नंदा गौरा और बैणी-भुली योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बेटियों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है।

गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 10 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। कोरोना संकट का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यटन, चिकित्सा, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक सहायता पैकेज दिए गए।