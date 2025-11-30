उत्तराखंड में एक्साइज ड्यूटी पर फिर वैट, शराब की कीमतों में हुआ भारी इजाफा

सुमन सेमवाल, देहरादून। जिस आबकारी नीति के दम पर 5,060 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य से भी ऊंची छलांग मारने का दंभ भरा जा रहा था, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार माह पहले उसे जोर का झटका लगा है। आबकारी विभाग ने अब एक्साइज ड्यूटी पर भी वैट लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम वित्त विभाग की आपत्ति के बाद उठाया गया। जिसका असर यह हुआ कि शराब के दाम में प्रति बोतल 50 से 100 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आबकारी नीति में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया गया था। विभाग का तर्क था कि अन्य राज्यों की तुलना में आबकारी नीति को उपयुक्त बनाने के लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि, उत्तर प्रदेश में भी एक्साइज ड्यूटी पर वैट लागू नहीं है और वहां शराब की दुकानों पर अधिभार भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं, शराब कारोबार में निर्माता की दर पर वैट लगाए जाने के साथ ही इंपोर्ट-एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है। लेकिन, वित्त विभाग एक्साइज ड्यूटी पर भी वैट लगाने पर अड़ा था। विभागों के तमाम जवाब और तर्कों के बाद भी आपत्ति बरकरार रही तो विभाग ने 12 प्रतिशत की दर से लगने वाले वैट को एक्साइज ड्यूटी पर भी शामिल कर लिया।

शराब होगी महंगी और बिक्री घटने की आशंका अब आबकारी विभाग को शराब की बिक्री घटने का डर सताने लगा है। पर्यटन प्रदेश होने के नाते भी शराब के नियंत्रित दाम बिक्री के लिए फायदेमंद होते हैं और तस्करी पर भी लगाम लगी रहती है। अब पड़ोसी प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड में शराब के दाम काफी अधिक हो गए हैं। इससे खासकर पर्यटक अपने साथ शराब का अधिकतम अनुमन्य कोटा लेकर चलेंगे और इससे कहीं न कहीं उत्तराखंड की बिक्री प्रभावित होगी।