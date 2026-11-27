राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शासन ने अल्मोड़ा व नैनीताल के जिलाधिकारी समेत पांच आईएएस और पांच पीसीएस अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। शासन की ओर से शुक्रवार देर रात जारी आदेश के अनुसार अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह को जिलाधिकारी नैनीताल का जिम्मा दिया गया है।

वहीं, आईएएस दीप्ति सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को अपर सचिव मुख्यमंत्री व कार्मिक की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस विनीत तोमर को जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।