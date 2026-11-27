उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस-पीसीएस अधिकारियों के तबादले, दो जिलों के डीएम भी बदले
उत्तराखंड शासन ने पांच आईएएस और पांच पीसीएस अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है।
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राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शासन ने अल्मोड़ा व नैनीताल के जिलाधिकारी समेत पांच आईएएस और पांच पीसीएस अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। शासन की ओर से शुक्रवार देर रात जारी आदेश के अनुसार अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह को जिलाधिकारी नैनीताल का जिम्मा दिया गया है।
वहीं, आईएएस दीप्ति सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को अपर सचिव मुख्यमंत्री व कार्मिक की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस विनीत तोमर को जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
आईएएस निधि यादव को अपर सचिव खेल व निदेशक खेल एवं युवा कल्याण बनाया गया है। पीसीएस कृष्ण कुमार को अपर जिलाधिकारी हरिद्वार, वैभव गुप्ता को अपर जिलाधिकारी देहरादून, सीमा विश्वकर्मा को डिप्टी कलेक्टर नैनीताल व सुधीर कुमार को डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा का जिम्मा दिया गया है।