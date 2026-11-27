राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के साथ ही इससे पहले बनी सभी पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की नीति को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया। पूर्व में विचलन के माध्यम से इस नीति को स्वीकृति दी गई थी।

नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की 15 हजार पेयजल योजनाओं में से गुरुत्वाधारित 8965 एकल ग्राम पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव ग्राम पंचायत की पेयजल एवं ग्राम स्वच्छता समिति के माध्यम से होगा।



नीति के अनुसार ग्राम पंचायतें इसके दृष्टिगत जल कर भी वसूल सकेंगी, जिसका उपयोग योजनाओं के संचालन व रखरखाव में किया जाएगा। इसके लिए उन्हें छूट दी गई है कि वे जल संस्थान की ओर से निर्धारित दरों को अपनाएं या फिर अपने क्षेत्र की स्थिति के हिसाब से इसे कम-ज्यादा भी कर सकती हैं।