राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शासन व परिवहन विभाग ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एक ही स्थान पर तीन वर्ष व गृह जिलों में तैनात कार्मिकों के बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए हैं। इनमें तीन संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) व नौ संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) समेत 75 कार्मिक शामिल हैं।

शासन ने अल्मोड़ा में तैनात अनिता चंद को सहायक परिवहन आयुक्त मुख्यालय के पद पर स्थानांतरित किया है। उनके स्थान पर पौड़ी में आरटीओ के पद पर तैनात द्वारिका प्रसाद को भेजा गया है। वहीं, अल्मोड़ा में तैनात नंद किशोर को संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) पौड़ी के पद पर तैनात किया गया है।