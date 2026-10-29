उत्तराखंड ट्रांसफर अधिनियम की समस्याएं होंगी खत्म, विभागों से मांगे प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण (ट्रांसफर की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक और विधिक अड़चनों को दूर करने के लिए शासन ने पहल की है। सभी विभागों से स्थानांतरण अधिनियम के क्रियान्वयन में सामने आ रही समस्याओं का विश्लेषण कर उनके स्थायी समाधान के लिए स्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए हैं।

विभागों को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करानी होगी। अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम में कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया और समय-सारिणी निर्धारित है। हालांकि, विभागों की अलग-अलग संवर्गीय संरचना, तकनीकी और विशिष्ट पदों की उपलब्धता तथा सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में पदों के असमान वितरण के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाइयां सामने आ रही हैं।