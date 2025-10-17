Uttarakhand News: नई नियुक्ति से समाप्त नहीं होगी अतिथि शिक्षकों की सेवा, शिक्षा मंत्री ने बताई यह वजह

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में प्रदेश में 1346 नव नियुक्त सहायक अध्यापक (एलटी) शिक्षकों की तैनाती से पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री को अब तक लगभग 200 अतिथि शिक्षकों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। वर्षों से कम मानदेय पर सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों ने अचानक हटाए जाने की आशंका जताते हुए शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित निर्णय लिया।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी अतिथि शिक्षक की सेवा तत्काल समाप्त न की जाए। जिन विद्यालयों में एलटी शिक्षक पदस्थापित हो चुके हैं, वहां कार्यरत अतिथि शिक्षकों को विषयानुसार अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाए।