राज्य ब्यूरो, देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को यूजीसी के मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा भवन स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में करीब 400 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं।

वर्तमान में इन्हें लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि लंबे समय से यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुसार 57,700 रुपये मानदेय देने की मांग की जा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है।