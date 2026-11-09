उत्तराखंड में जल्द बढ़ेगा अतिथि शिक्षकों का वेतन, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिया आश्वासन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और पूर्व महामंत्री दौलत जगूड़ी ने शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत से उनके यमुना कालोनी स्थित आवास पर मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। साथ ही अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी सकारात्मक रुख दिखाया।

अभिषेक भट्ट ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ ही स्काउट एवं गाइड्स का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पर बधाई दी। मुलाकात के दौरान अतिथि शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों से भी अवगत कराया गया।

भट्ट ने बताया कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2015 से अतिथि शिक्षक एलटी और प्रवक्ता पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कम मानदेय में काम करना पड़ रहा है। कई जनपदों में दीपावली पर भी समय से वेतन नहीं मिला और उन्हें बोनस का लाभ भी नहीं दिया गया।