दीवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा, बाराबंकी के बुढ़वल में रुकेगी देहरादून मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन

संवाद सूत्र, बाराबंकी। दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन 04336/04335 देहरादून-मुजफ्फरपुर-देहरादून आरक्षित त्यौहार विशेष ट्रेन तीन फेरों में चलाएगा। ट्रेन देहरादून से 10 और 13 नवम्बर, 2026 तथा मुजफ्फरपुर से 08, 11 और 14 नवंबर को रवाना होगी। 04336 देहरादून-मुजफ्फरपुर ट्रेन निर्धारित तारीखों पर देहरादून से एक बजकर 45 मिनट पर चलकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए हरदोई पहुंचेगी।

दूसरे दिन लखनऊ (उत्तर रेलवे) से रात 12 बजकर.45 मिनट पर चलकर बाराबंकी पहुंचेगी। दो मिनट बाद एक बजकर 37 मिनट पर बुढ़वल के लिए रवाना होगी। बुढ़वल रात दो बजकर 20 मिनट पर पहुंचगी। यहां के बाद गोंडा सुबह चार बजे पहुंचेगी। मनकापुर, बस्ती और गोरखपुर सुबह 8 बजकर.45 मिनट पर पहुंचेगी।