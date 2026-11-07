बाराबंकी में ओवरटेक के चक्कर में एलपीजी टैंकर से भिड़ी कार, हादसे में 6 लोग हुए घायल

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ-बहराइच हाईवे पर शनिवार सुबह एलपीजी टैंकर और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार छह लोग घायल हो गए। इनमें दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। टैंकर में गैस नहीं थी। वह बहराइच की ओर से आ रहा था, जबकि कार विपरीत दिशा से जा रही थी।

बताया जाता है कि कार चालक आगे चल रहे किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे टैंकर से कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की।