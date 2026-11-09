देहरादून में मंगलवार को होगा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व का आयोजन, मंदिरों में होगी विशेष आराधना

जागरण संवाददाता, देहरादून। गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट मंगलवार को मनाया जाएगा। मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। मंदिर व गोशाला में लोग गो पूजन कर उन्हें अन्न अर्पित कर संरक्षण का संकल्प लेंगे। गोबर से बने गोवर्धन बनाकर पूजा की जाएगी।

भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाकर उनकी आराधना होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा।

प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट पर्व मनाया जाता है।

उत्तराखंड विद्वत सभा के महासचिव आचार्य दिनेश भट़्ट के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र देव के अहंकार को परास्त किया व ब्रजवासियों को इंद्र के भय से बचाया। इसी उपलक्ष में गोवर्धन पूजा की जाती है।

पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। शास्त्रों में बताया है कि गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का आयोजन होता है। अन्नकूट के इस मिश्रण को भगवान कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है।