37 पद मंजूर, लेकिन रख लिए 175 शिक्षक... श्योपुर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। जिले के जनजातीय शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों से 138 अधिक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। शासन के ईएचआरएमएस पोर्टल पर 37 पद मंजूर थे, लेकिन विभाग ने 175 अतिथियों को पदस्थ किया। अतिरिक्त नियुक्तियों के वेतन पर सालभर में करीब दो करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। समिति सदस्यों के बीच मतभेद के बाद मामला चर्चा में आया। विभाग में पिछले साल भी ऐसी नियुक्तियों का मामला सामने आया था।

विभाग में नियमित शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद कराहल विकासखंड के कई स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखे गए। इनमें माध्यमिक शाला सारसिल्ला, हायर सेकंडरी विद्यालय आवदा और मिडिल स्कूल गोरस शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, कुछ स्कूलों में शिक्षकों के रिश्तेदारों को भी नियुक्त किया गया और उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज की जा रही है।