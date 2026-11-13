MP में लाड़ली बहनों के खाते में पहुंचे 1500 रुपये, CM मोहन ने शिवपुरी में जारी की योजना की 42वीं किस्त

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। मध्य प्रदेश की 1.24 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में शुक्रवार को योजना की नई किस्त पहुंच गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। सिंगल क्लिक के जरिए 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार पात्र महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस दौरान कुल 1831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से पिछोर पहुंचे। यहां आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने योजना की राशि जारी की। मंच पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने मौजूद लाड़ली बहनों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे थे।

सिंधिया सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद पिछोर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद भरत सिंह कुशवाह और विधायक प्रीतम लोधी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर खासा उत्साह देखने को मिला। लाड़ली बहनों ने भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भागीदारी की।