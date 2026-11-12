MP की सवा करोड़ लाड़ली बहनों को दीवाली बाद बड़ा तोहफा, शुक्रवार को खाते में आएंगे 1500 रुपये; CM मोहन जारी करेंगे 42वीं किस्त

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की 1.24 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिवपुरी जिले के पिछोर से लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए कुल 1831.77 करोड़ रुपये लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इनमें विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन शामिल है। हौले-हौले बढ़ाई राशि गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी। उस समय पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में मासिक सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई। नवंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया।

अब 42वीं किस्त के रूप में भी महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। इस राशि से प्रदेश की लाखों महिलाओं को घरेलू जरूरतों और छोटे-मोटे खर्चों में आर्थिक मदद मिल रही है। योजना पर अब तक 67 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार की प्रमुख और बड़ी वित्तीय योजनाओं में शामिल है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अक्टूबर 2026 तक सरकार 41 किस्तों के माध्यम से महिलाओं के खातों में कुल 67,230.96 करोड़ रुपये पहुंचा चुकी है। शुक्रवार को 42वीं किस्त के 1831.77 करोड़ रुपये जारी होने के बाद योजना के शुरुआत से अब तक कुल भुगतान लगभग 69,050.28 करोड़ रुपये हो जाएगा।