उत्तराखंड सरकार लाएगी वरिष्ठ नागरिक आवास नीति, वृद्धाश्रमों की सुधरेगी स्थिति

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। राज्य में वृद्धाश्रमों की बदहाली सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो कहीं देखरेख के अभाव में वरिष्ठ नागरिक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। अब आवास विभाग वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित आवास नीति तैयार कर रहा है, ताकि वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को उनका अधिकार, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

आवास विभाग ने इस नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नीति में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के सफल माडलों को आधार बनाया जा रहा है। इसके तहत सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी वृद्धाश्रमों के लिए अनिवार्य न्यूनतम मानक तय होंगे। स्वच्छ और सुरक्षित भवन, पर्याप्त रोशनी व हवादार कमरे, पौष्टिक भोजन, साफ पेयजल, हाइजीनिक रसोई और उम्र के अनुकूल ढांचा अनिवार्य किया जाएगा।

नीति में नियमित स्वास्थ्य जांच, दवाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं को अनिवार्य किया जाएगा। महिला-पुरुष के लिए अलग सुविधा क्षेत्र, दिव्यांगों के लिए अनुकूल डिजाइन, फायर सेफ्टी, सीसीटीवी निगरानी और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं का भी प्रविधान किया जाएगा।

शिकायत निवारण के लिए सशक्त और समयबद्ध तंत्र लागू होगा, जिससे लापरवाही पर सख्त कार्रवाई संभव हो सके। यह नीति लागू होने के बाद वृद्धाश्रमों की नियमित जांच, ग्रेडिंग और सोशल आडिट होगा। मानकों पर खरे न उतरने वाले संस्थानों पर कार्रवाई और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।