उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी 287 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया, दिसंबर से पहले जारी हो सकता है विज्ञापन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी। इसके लिए शासन ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड के 287 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 231 सीधी भर्ती और 56 पद बैकलाग के हैं। इस कड़ी में शासन ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है।



सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार की ओर से गुरूवार को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सचिव इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि स्वास्थ्य महानिदेशालय ने चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे थे। शासन ने विचारोपरांत इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।