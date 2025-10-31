उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी 287 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया, दिसंबर से पहले जारी हो सकता है विज्ञापन
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 231 सीधी भर्ती और 56 बैकलॉग पद हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। भर्ती विज्ञापन में आयु सीमा का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी। इसके लिए शासन ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत साधारण ग्रेड के 287 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 231 सीधी भर्ती और 56 पद बैकलाग के हैं। इस कड़ी में शासन ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है।
सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार की ओर से गुरूवार को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के सचिव इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि स्वास्थ्य महानिदेशालय ने चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे थे। शासन ने विचारोपरांत इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने सचिव को यह भी कहा है कि भर्ती के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन में आयु सीमा संबंधी प्रविधानों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में विज्ञापित किए जाते हैं, उस वर्ष एक जुलाई को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।
माना जा रहा है कि नवंबर मध्य तक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
