22 साल पुराने सरकारी हेलीकॉप्टर के सहयोगी की तलाश, तीन बार कैंसिल हो चुका है यह प्लान

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2003 में खरीदा गया डबल इंजन हेलीकाॅप्टर ईसी-135 की आयु अब 22 वर्ष हो चुकी है। यह समय-समय पर मेंटेनेंस मांग रहा है। नए हेलीकाॅप्टर की खरीद के लिए वर्ष 2013 से कवायद चल रही है। वर्ष 2013, वर्ष 2020 और फिर वर्ष 2023 में टेंडर आमंत्रित करने तक कदम बढ़ा दिए गए थे लेकिन कतिपय कारणों से यह खरीद नहीं हो पाई। अब एक बार फिर इस पर विचार किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि नया हेलीकाॅप्टर खरीदना उचित होगा या फिर किराये पर हेलीकाॅप्टर लेकर ही काम चलाया जा सकता है।



प्रदेश सरकार के पास इस समय एक एयर बस और एक हेलीकाॅप्टर है। एयर बस का इस्तेमाल अमूमन मुख्यमंत्री अथवा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अन्य प्रदेशों की यात्रा के दौरान किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा के लिए हेलीकाॅप्टर का ही इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश में जब कोई गणमान्य व्यक्ति आता है या फिर राज्यपाल के लिए हेलीकाॅप्टर चाहिए होता है तो उस समय किराये पर हेलीकाॅप्टर लेना पड़ता है। इसे देखते हुए लंबे समय से प्रदेश सरकार नया हेलीकाॅप्टर खरीदने की योजना पर विचार कर रही है।



यद्यपि, हेलीकाॅप्टर खरीद के प्रयास पूर्व में भी हो चुके हैं। वर्ष 2013 में में तत्कालीन सरकार ने हेलीकाॅप्टर खरीदने की योजना बनाई थी। इस दौरान केदारनाथ प्राकृतिक आपदा के कारण हेलीकाॅप्टर खरीद के प्रस्ताव पर ब्रेक लग गया। इसके बाद वर्ष 2020 में हेलीकाॅप्टर खरीदने की प्रक्रिया फिर शुरू हुई लेकिन कोरोना के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।