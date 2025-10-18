Language
    दीपावली पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार सतर्क, 24 घंटे अलर्ट रहेंगे सभी DM और CMO

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    दीपावली के मद्देनज़र, उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा है। सभी DM और CMO को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों, एंबुलेंस और आपातकालीन इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ रहे।

    24 घंटे अलर्ट रहेंगे सभी जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी. Concept Photo

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश सरकार ने दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में सचिव स्वास्थ्य ने सभी जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड रहने को कहा है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कि पर्वों की खुशियां तभी सार्थक हैं जब हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ हो। उन्होंने निर्देश दिए कि दीपावली के दौरान आग, सड़क दुर्घटनाओं या अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं तैयार रहें।

    इस कड़ी में सचिव स्वास्थ्य डा आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी अस्पतालों, एंबुलेंस सेवाओं और आपात चिकित्सा इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विभाग ने पर्याप्त चिकित्सा कर्मियों की तैनाती, आवश्यक दवाओं और उपकरणों के भंडारण, तथा ब्लड बैंक और बर्न यूनिट की पूर्ण कार्यशीलता सुनिश्चित की गई है। एंबुलेंस सेवा, जिला नियंत्रण कक्ष, और अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड सतत निगरानी में रहेंगे। आपात सेवाओं के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी तय की गई है।

    स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में अग्निशमन, पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। उन्होंने बताया कि पर्वों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बाजार में मोबाइल मेडिकल यूनिट तैनात रहेंगी। उन्होंने कहा कि दीपावली और इगास पर्व के दौरान विभाग पूरी तत्परता से कार्य करेगा।