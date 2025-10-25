उत्तराखंड शिक्षा विभाग: चार अधिकारियों को मिला पदोन्नति का तोहफा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अपर शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति को लेकर लंबा इंतजार खत्म हुआ। शासन ने चार वरिष्ठ शिक्षाधिकारियों को अपर निदेशक पद पर पदोन्नत कर दिया। पदोन्नति पाने वालों में टिहरी के मुख्य शिक्षाधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल भी हैं, जिन्होंने लंबे समय से पदाेन्नति नहीं मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए त्यागपत्र देने के लिए विभाग को पत्र भेजा था। यह अलग बात है कि विभाग ने उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। टिहरी जिले में मुख्य शिक्षाधिकारी रहे सेमवाल को कुमाऊं मंडल में माध्यमिक शिक्षा का अपर निदेशक बनाया गया है।

अपर शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों को नई तैनाती भी दी गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किए। शासन ने बागेश्वर जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी गजेंद्र सिंह सोन को पदोन्नत कर अपर शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है।

इसी प्रकार कुलदीप गैरोला को अपर शिक्षा निदेशक, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा का प्रभार दिया गया है। वह अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेंगे। माध्यमिक शिक्षा संयुक्त निदेशक आनंद भारद्वाज को अपर शिक्षा निदेशक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा बनाया गया है। शासन ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल नवीन पद का प्रभार ग्रहण कर कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।