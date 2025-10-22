उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती पर्व, राजधानी देहरादून में होंगे ये खास प्रोग्राम
उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर देहरादून में खास प्रोग्राम होंगे। राज्य सरकार इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। राज्य के विकास को गति देने के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दून में तीन से नौ नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। रजत जयंती सप्ताह के अवसर पर नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस, यूथ स्पोर्ट्स, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, बलिदानियों को नमन, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत, रोजगार दिवस, स्वदेशी खाद्य, विकास का सफर आदि विषयों पर आधारित प्रतिदिन अलग-अलग थीम के साथ पूरे जनपद में भव्य कार्यक्रम का आयोजित किए जाएंगे।
राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह व स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने रजत जयंती सप्ताह के दौरान जिला मुख्यालय सहित ब्लाक व तहसीलों में प्रतिदिन आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समयबद्व तैयारी सुनिश्चित करते हुए जन सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। नारी शक्ति दिवस पर स्वयं सहायता समूह के साथ ही एनआरएलएम समूह की ओर से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
सुशासन दिवस पर प्रत्येक ब्लाक में वृहद बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करते हुए आम जनता की समस्या का मौके पर समाधान किया जाएगा। यूथ दिवस पर क्रास कंट्री दौड़, पैराग्लाइडिंग, हाट बैलून सहित अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। आम जनमानस को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देने के लिए आरबीआई की वर्कशाप आयोजित की जाएगी। नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यही नहीं, सभी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए अमर बलिदानियों के बलिदान को स्मरण किया जाएगा। बलिदानियों के स्वजनों के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थाओं में विजन-2050 विषय पर गोष्ठी, निबंध और पेंटिंग आदि प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, सीएमओ डा. मनोज कुमार शर्मा, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
