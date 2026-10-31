उत्तराखंड के 8.08 लाख किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि, धामी ने बताया आय बढ़ाने का मंत्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बड़ा संबल प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से देशभर के 9.34 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सम्मान निधि हस्तांतरित की।

इसमें उत्तराखंड के 8.08 लाख किसानों के खातों में 161.96 करोड़ रुपये सम्मान निधि पहुंची। इसी उपलक्ष्य में देहरादून के हाथीबड़कला स्थित सर्वे आडिटोरियम में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने को राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में जब यह योजना प्रारंभ हुई, तब उत्तराखंड के चार लाख किसान लाभान्वित हुए थे। आज यह संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। उन्होंने लाभार्थी किसानों को शुभकामनाएं देते हुए खेती-किसानी की दशा सुधारने को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने को बजट में 200 करोड़ का प्रविधान किया गया है। 115 करोड़ की लागत से 350 से ज्यादा आधुनिक पालीहाउस बन चुके हैं। मोटे अनाज, सेब, कीवी, ड्रेगन फ्रूट को बढ़ावा देने की पहल की गई है। सगंध खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।