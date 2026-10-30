पीएम किसान सम्मान निधि: दीवाली के पहले किसानों को तोहफा, गोपालगंज के 2.28 लाख किसानों खाते में आए 2000 रुपये

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 2.28 लाख किसानों के खाते में शुक्रवार को सम्मान निधि की 24वीं किस्त की राशि भेजी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अक्टूबर को योजना की किस्त जारी की। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि अंतरित की गई।

त्योहारों के बीच किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि पहुंचने से उन्हें खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी।

जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 2,28,746 लाभुक हैं। इनमें से बड़ी संख्या में किसानों को शुक्रवार को जारी किस्त का लाभ मिला।

प्रखंडवार आंकड़ों के अनुसार, कुचायकोट में सबसे अधिक किसानों के खाते में राशि भेजी गई। यहां 35 हजार से अधिक किसानों को योजना की किस्त मिली।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी जरूरी है। जिले में अब तक 2,22,881 किसानों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।

जिला कृषि कार्यालय के अनुसार, किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि चार महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।