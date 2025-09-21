Language
    युवाओं के सपने कुचलने से बाज नहीं आ रहे नकल माफिया, सोमवार को करेंगे सचिवालय कूच

    By virendra kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:55 PM (IST)

    उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने यूकेएसएसएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद ही पेपर वायरल हो गया था। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार पर नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। संघ ने सोमवार को सचिवालय कूच का भी ऐलान किया है।

    प्रेस क्लब में मीडिया वार्ता के दौरान भर्ती परीक्षा पर उठाये सवाल. Concept

    जागरण संवाददाता, देहरादून । उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुचलने से नकल माफिया बाज नहीं आ रहे हैं।

    भर्ती परीक्षा लगातार कटघरे में खड़ी होती आ रही है। लेकिन, नकल माफियों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। जबकि, सच्चाई के बारे में हर कोई वाकिफ है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के बाद ही पेपर लीक की घटना ने सरकार की कलाई खोल दी है।

    रविवार को प्रेस क्लब सभागार में प्रेस से वार्ता के दौरान राम कंडवाल ने ये बातें कही। उन्होंने ने कहा कि यूकेएसएसएससी परीक्षा प्रदेश के 445 केंद्रों पर सुबह 11 बजे शुरू हुई लेकिन, 11:35 बजे ही पेपर के सेट की एक कापी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नकल माफियों के हौसले और सेंधमारी कहां तक है।

    कहा, जो पेपर वायरल हो रहा है, उससे परीक्षा प्रश्न पत्र के बी-सीरीज के एक हिस्से के चार प्रश्नों संख्या नौ, 10, 11 व 12 का मिलान हुआ है। ऐसे में भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने संगठन कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए सोमवार को सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच का एलान किया है।

    प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह ने दावा करते हुए कहा कि पेपर हरिद्वार के किसी सेंटर से लिक हुआ है। लेकिन, परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की तैनाती के बावजूद इस तरह से पेपर वायरल होने की घटना ने संदेह पैदा कर दिया है। उन्होंने पूरे मामले की मुख्ममंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

    इस दौरान संगठन सचिव जेपी ध्यानी, प्रदेश प्रवक्ता नितिन बुड़ाकोटी, प्रदेश सह संयोजक जसपाल चौहान, विशाल चौहान, बिट्टू आदि मौजूद रहे।

    सात मिनट के वीडियो सौंपने के बाद हुई गिरफ्तारी

    राम कंडवाल ने बताया कि 20 सितंबर को आरोपी पंकज गौड़ और हाकम को पुलिस और एसटीएफ परीक्षा के संबंध में गिरफ्तार किया था। जबकि, मामले में बेरोजगार संघ की ओर से नौ सितंबर को सात मिनट की आडियो एसटीएफ को सौंपी गई थी। जिसमें आरोपी पंकज गौड़ और यूकेएसएसएससी पेपर देने वाले किसी अभ्यर्थी को लालच देने और 15 लाख रुपये की डिमांड के साथ देहरादून बुला रहा था। इसके बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।

    हड़बड़ी में परीक्षा कराई आयोजित

    प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह ने बताया कि बरसता के कारण पूरे प्रदेश में मार्ग क्षतिग्रस्त है और यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। आयोग अध्यक्ष और सचिव से परीक्षा कुछ दिनों बाद कराने का अनुरोध किया गया।

    आडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास किया गया लेकिन मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम घटनाक्रम के बावजूद हड़बड़ी में परीक्षा आयोजित कराई गई।