उत्तराखंड के कर्मचारियों की सीएम धामी से मांग, 21 अक्टूबर को हो दीपावली अवकाश
उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से 21 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश घोषित करने की मांग की है। परिषद के अनुसार, पंचांग में दीपावली 21 अक्टूबर को है, जबकि सरकारी अधिसूचना में 20 अक्टूबर को अवकाश दर्शाया गया है। कर्मचारियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए सही तिथि पर अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। नैनीताल के जिला अध्यक्ष ने भी संशोधन की मांग की है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश देने की मांग की है। परिषद का कहना है कि दीपावली इस वर्ष 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि शासन की अधिसूचना में 20 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है।
परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में दीपावली का अवकाश 20 अक्टूबर 2025 दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि धार्मिक परंपराओं और पंचांग के अनुसार दीपावली का मुख्य पर्व 21 अक्टूबर को पड़ता है। भट्ट ने कहा कि दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी पूरे राज्य में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसलिए, कर्मचारियों और आम जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार को सही तिथि 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि परिषद के जिला नैनीताल अध्यक्ष असलम अली ने भी प्रांतीय नेतृत्व को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से अवकाश संशोधन की मांग की है। परिषद ने शासन से शीघ्र संशोधित आदेश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि दीपावली का पर्व सभी नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सही समय पर मनाया जा सके।
