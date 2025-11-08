Language
    Uttarakhand News: शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बढ़ेगी सुरक्षा, प्रशिक्षुओं पर कार्रवाई की तैयारी

    By Ravindra Kumar Barthwal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:12 AM (IST)

    उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने निदेशालय में निदेशक के साथ अभद्रता के बाद सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। सभी कार्यालयों में होमगार्ड या पीएसी तैनात किए जाएंगे, चाहरदीवारी बनेगी, और गेट पास सिस्टम लागू होगा। प्रशिक्षु शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विवाद के बाद लिया गया।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक के साथ अभद्रता प्रकरण के बाद विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। तय किया गया है कि निदेशालय से लेकर सभी अधीनस्थ कार्यालयों की सुरक्षा को होमगार्ड या पीएसी की स्थायी तैनाती होगी।

    कार्यालय परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रकरण में लिप्त प्रशिक्षु शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई को एससीईआरटी की ओर से समस्त डायट को पत्र जारी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने घटना में सम्मिलित व्यक्तियों पर कार्यवाही नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।

    प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल और डीएलएड प्रशिक्षुओं के बीच प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर गत दिन विवाद हो गया था। इस विवाद में निदेशक ने प्रशिक्षुओं पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण को लेकर शुक्रवार को निदेशालय में विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों व कार्मिकों की आपात बैठक हुई।

    बैठक में गत दिन निदेशक के साथ हुई घटना की सर्वसम्मति से निंदा एवं इस कृत्य की भर्त्सना की गई। मांग की गई कि घटना में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए शासन एवं मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। यदि आवश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की गई तो विभाग के कार्मिक कार्य बहिष्कार करेंगे।

    यह निर्णय लिया गया कि सभी शिक्षा कार्यालयों में निदेशालय से लेकर क्षेत्रीयं एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में गेट पास सिस्टम लागू किया जाएगा। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सकेगा। भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर शीघ्र जारी की जाएगी।

    कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए परिचय पत्र अनिवार्य होगा। निदेशालय सहित सभी कार्यालय परिसरों में सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड अथवा पीएसी बल की स्थायी तैनाती की जाएगी।