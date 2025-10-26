Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड की आर्थिकी को मिली रफ्तार, पर्यटन-तीर्थाटन के लिए पहुंचे 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रयासों से पर्यटन और तीर्थाटन में भारी वृद्धि हुई है, पिछले तीन सालों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। इससे होम स्टे, होटल, ढाबा संचालकों और स्वयं सहायता समूहों सहित स्थानीय आजीविका को बड़ा सहारा मिला है। अब पर्यटन केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों और साहसिक गतिविधियों तक भी फैल गया है। चारधाम यात्रा में 50 लाख तीर्थयात्री और प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं ने भी इसे और बढ़ावा दिया है, जिससे यह राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार के प्रयास ला रहे हैं रंग

    डिजिटल डेस्क, देहरादून। पर्यटन- तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए जारी पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं, बीते तीन साल उत्तराखंड में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। इससे होम स्टे, होटल, ढाबा संचालकों, महिला स्वयं सहायता समूहों से लेकर परिवहन कारोबारियों तक की आजीविका को सहारा मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में पर्यटन- तीर्थाटन लगातार बढ़ रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में बीते तीन साल में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड का पर्यटन अब बहुआयामी हो चला है, पर्यटक बड़े शहरों और चुनिंदा हिल स्टेशन तक ही सीमित नहीं बल्कि दूर दराज के छोटे छोटे पर्यटक स्थलों तक भी पहुंच रहे हैं।

    इसी के साथ राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जम्पिंग, पर्वतारोहण जैसी साहसिक गतिविधियों में भी देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी भागीदारी बढ़ी है। इससे पर्यटन का लाभ प्रदेश के लाखों लोगों तक प्रत्यक्ष तौर पर पहुंच रहा है, इसमें होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे संचालक, परिवहन कारोबारी, महिला स्वयं सहायता समूह शामिल है। प्रदेश में इस समय छह हजार अधिक होम स्टे संचालक सीधे तौर पर बढी हुई पर्यटन गतिविधियों के सीधे लाभार्थी बनकर उभरे हैं।

    तीर्थाटन भी बूम पर
    प्रदेश में तीर्थाटन गतिविधियां भी काफी बढ़ गई है। इस वर्ष अब तक चारधाम यात्रा में ही तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख को छू रही है। केदारनाथ, यमुनोत्री पैदल मार्ग पर इस साल 4300 से अधिक घोड़े – खच्चर संचालकों ने अपनी सेवाएं दी। प्रदेश सरकार अब शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा से भी पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में तीथार्टन, पर्यटन तेजी से बढ़ा है।

    पयर्टन उत्तराखंड की आर्थिकी आधार है। पर्यटन- तीर्थाटन का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को मिलता है। इसलिए सरकार वर्षभर पर्यटन – तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से उत्तराखंड में तीर्थाटन- पर्यटन को बल मिला है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड