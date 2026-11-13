उत्तराखंड ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 72.78 लाख मतदाता शामिल, यह है दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसमें प्रदेश के 72.78 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया है। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने अथवा किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर तक का समय मिलेगा।

एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस अवधि में फार्म-6 भरकर मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर यह पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 72,78,035 मतदाता शामिल हैं।

इनमें 37,93,373 पुरुष, 34,84,447 महिला और 215 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 86,028 सर्विस मतदाता भी पंजीकृत हैं, जिनमें 83,352 पुरुष और 2,676 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 12,498 हो गई है।

उन्होंने बताया कि चार से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में 1,25,216 मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए गए, जबकि फार्म-7 के माध्यम से प्राप्त 6,130 आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले पात्र नागरिक 11 दिसंबर तक फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन के साथ ईसीआई नेट एप के जरिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

सूची में नाम और अन्य विवरणों की जांच भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर की जा सकती है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और बीएलओ के माध्यम से भी सूची देखी जा सकती है।