उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों को बड़ी राहत, मृत्यु पर मिलेगा आठ लाख मुआवजा

विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि,बादल फटना, हिमपात समेत विभिन्न आपदाओं में जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति होती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई वृद्धि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार। बढ़े हुए मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और राहत व पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।

- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

नए मानकों से आपदा के बाद प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों तथा स्थानीय स्तर की सार्वजनिक अवसंरचनाओं को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी।

-मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री