आपदा में रक्षक, खेतों में मददगार, देवरिया के छात्रों ने बनाया अनोखा 'वायुपुत्र ड्यूल'

विनीत मल्ल, देवरिया। आपदा के समय हर मिनट कीमती होता है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या चक्रवात में जब सड़कें टूट जाती हैं, बिजली गुल हो जाती है और मोबाइल नेटवर्क जवाब दे जाता है, तब मलबे या पानी के बीच फंसे लोगों तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन जाता है। इस चुनौती का तकनीकी समाधान तलाशते हुए राजकीय पालीटेक्निक देवरिया के विद्यार्थियों ने एक खास ड्रोन का ‘माडल’ तैयार किया है, जिसे नाम दिया है ‘वायुपुत्र ड्यूल’।

यह आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर फंसे लोगों की तलाश करने, उनकी स्थिति का पता लगाने और बचाव दल तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने में मदद करेगा। इसकी खासियत यह है कि आपदा प्रबंधन के साथ आधुनिक खेती में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।



विद्यार्थियों ने इस परियोजना को दोहरी उपयोगिता को ध्यान में रखकर तैयार किया है। आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र का लाइव वीडियो और जरूरी डेटा जुटाकर जोखिम वाले स्थानों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। एआइ तकनीक, मोशन सेंसर और वाइडबैंड एंटीना ऐरे की मदद से लोगों की वास्तविक स्थिति और लोकेशन का पता लगाने तथा इसकी सूचना राहत दल तक पहुंचाने की व्यवस्था इसमें शामिल है।

इससे बचाव दल को सही स्थान पर पहुंचने और समय रहते लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिल सकती है। प्रोजेक्ट टीम में इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र संचीत श्रीवास्तव और खुशी तिवारी तथा द्वितीय वर्ष की छात्राएं नंदनी गुप्ता, अंजली प्रजापति और शीतल सिंह शामिल रहीं। जिसे संस्था के सेवायोजन अधिकारी और प्रवक्ता नरेंद्र मोहन मिश्र के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।



नेटवर्क ठप होने पर भी सूचना पहुंचाने की तैयारी

आपदा के समय अक्सर मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। बिजली आपूर्ति ठप होने और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से राहत दलों को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है। ऐसे हालात में ‘वायुपुत्र ड्यूल’ के जरिए हवाई सर्वेक्षण, लाइव वीडियो और डेटा संग्रह कर बचाव कार्यों के लिए उपयोगी सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी।