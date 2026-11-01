देवरिया में उग्रसेन सेतु की मरम्मत शुरू, 15 दिन तक बंद रहेगा आवागमन

संवाद सूत्र, कपरवार, (देवरिया)। करीब 40 वर्ष पुराने उग्रसेन सिंह सेतु के क्षतिग्रस्त डेक की मरम्मत का काम शनिवार सुबह शुरू हो गया। इसके लिए पुल पर सभी छोटे-बड़े और भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यातायात ठप होने से पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जरूरी काम से आने-जाने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

मजदूरों ने मशीनों की मदद से पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ना शुरू किया है। मरम्मत के लिए करीब दस फीट हिस्से की ऊपरी परत काटी जा रही है। इसके बाद गड्ढों और दरारों को भरकर डेक को दुरुस्त किया जाएगा। मंत्रालय के परियोजना प्रबंधक नुसरतुल्लाह खान ने बताया कि मरम्मत का काम पूरा होने में करीब एक सप्ताह लगेगा।