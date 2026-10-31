देवरिया में 24.78 करोड़ से बन रहा मॉडल कंपोजिट विद्यालय, आवंटित की गई है 5.18 एकड़ भूमि

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। ग्राम पंचायत डुमवलिया के राजस्व गांव किशुन महुअवा में 24.78 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण में तेजी आई है। प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समय से काम पूरा करने का निर्देश दिया है।

प्रयास है कि आगामी शैक्षिक सत्र से विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाए। विद्यालय के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक आधुनिक सुविधाओं के बीच शिक्षा मिल सकेगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने पिछले वर्ष इस विद्यालय को स्वीकृति दी थी। इसके लिए 5.18 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। करीब छह माह से निर्माण कार्य चल रहा है।

शुरुआत में काम की गति धीमी होने पर प्रशासन ने नाराजगी जताई थी और कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है। तीन मंजिला विद्यालय भवन की नींव से लेकर ऊपरी हिस्से तक दीवारों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। परिसर में मुख्य शैक्षणिक भवन के अलावा बाल वाटिका, मध्याह्न भोजन के लिए किचन, बहुउद्देशीय हाल, विद्युत सब स्टेशन, पंप हाउस, गार्ड रूम, साइकिल स्टैंड और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।

विद्यार्थियों के शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबाल और बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आवासीय सुविधा और डॉरमेट्री का निर्माण भी कराया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से संवरेगा भविष्य विद्यालय शुरू होने से किशुन महुअवा सहित आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के लिए दूर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

ग्रामीणों में जगी बेहतर शिक्षा की उम्मीद पड़री तिवारी गांव निवासी राजकमल तिवारी उर्फ धन्नू ने कहा कि गांव में इतने बड़े और आधुनिक विद्यालय का निर्माण होना पूरे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। इससे ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें अपने क्षेत्र में ही आधुनिक सुविधाओं के बीच पढ़ने का अवसर मिलेगा।

सोनबरसा गांव निवासी विजय गौड़ ने कहा कि विद्यालय में कक्षा 12 तक पढ़ाई के साथ खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। इससे विशेषकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा।