मोती संवर्धन योजना: मोती पालन से गोरखपुर के किसानों की बदलेगी किस्मत, अनुदान के लिए पोर्टल पर करें आवेदन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की मोती संवर्धन योजना को जिले में जल्द गति मिलने वाली है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 18 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। विभाग इस माह में शासन से धन मिलने की उम्मीद है।

इसके बाद लाभार्थियों का लक्ष्य तय कर आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मत्स्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए तरीके के व्यवसाय की शुरुआत से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। मोती उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर में चरगावां स्थित कृषि भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के 15 चयनित किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था। विशेषज्ञ आनंद कुमार और डॉ. अय्यूब ने सीपियों के चयन, उनमें न्यूक्लियस (केंद्रक) प्रत्यारोपित करने और तालाब प्रबंधन की जानकारी दी थी। इसके बाद योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है।

योजना के तहत किसान अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार तीन श्रेणियों में मोती उत्पादन इकाई स्थापित कर सकेंगे। पहली श्रेणी में दो, दूसरी में पांच और तीसरी में 15 हजार सीप के पालन की व्यवस्था होगी। इससे छोटे और बड़े किसान मोती उत्पादन को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपना सकेंगे।