राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक 27 नवंबर को सचिवालय में होगी। विधानसभा सत्र के बाद धामी सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक है।

विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत माना जा रहा है कि इस बैठक में जनहित व विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है।

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